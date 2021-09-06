تعرف على تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم.. البداية بـ340 درجة

تنشر «الوطن»، نتيجة تنسيق جميع المعاهد المدرجة في تنسيق القبول في الجامعات معهد فني صحي 2021 لشعبة علمي علوم، التي تصدرها معهد طنطا، ثم المنصورة، ثم الزقازيق، وجاءت أولى المعاهد، بحيث تقبل الطلاب بحد أدنى مقداره 340 درجة، أي 82.9%.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات.

تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي علوم: البداية بـ340 درجة

تصدر معهد فني صحي طنطا، قائمة المعاهد الصحية في الحد الأدنى للقبول في الجامعات، بحد أدنى مقداره 340 درجة، أي بتنسيق مقداره 82.9%، كما جاء معهد فني صحي المنصورة في المركز الثاني بحد أدنى 338 درجة، بنسبة نجاح مقدارها 82.4%، ثم معهد فني صحي الزقازيق بحد أدنى مقداره 337 درجة، بنسبة نجاح مقدارها 82.2%.

وجاء معهد فني صحي الإسكندرية في المركز الرابع من حيث المعهد الفني الصحية بحد أدنى للقبول مقداره 331 درجة، ثم معهد فني صحي بنها بحد أدنى مقداره 327 درجة، وكذلك معهد فني صحي سوهاج بـ327 درجة، ثم معهد فني صحي بني سويف بـ325 درجة، ومعهد فني صحي بورسعيد بـ322 درجة، ومعهد فني صحي إسماعيلية بـ321 درجة، ومعهد فني صحي أسيوط 315 درجة.

تنسيق معهد فني صحي 2021 علمي رياضة: البداية بـ307 درجة

وجاء معهد فني صحي رياضة المنصورة في صدارة كليات المعاهد الفنية الصحية بشعبة رياضة بحد أدنى مقداره 307 درجة، ومعهد فني صحي رياضة طنطا بـ305 درجة، ثم معهد فني صحي أسوان بـ303 درجة، ومعهد فني صحي رياضة الزقازيق بـ298 درجة، ومعهد فني صحي إمبابة بـ298 درجة، ومعهد فني صحي رياضة بنها بـ296 درجة، ومعهد فني صحي رياضة الإسكندرية بـ283 درجة.

ويقبل معهد فني صحي رياضة بني سويف بـ277 درجة، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف بـ263 درجة، ومعهد فني صحى رياضه سوهاج بـ262، ومعهد فني صحى رياضه أسيوط ب258، ومعهد فني صحى رياضه اسماعيلية257، ومعهد فنى صحي جنوب الوادي رياضة بـ 256 درجة، ومعهد فني صحى رياضه أسوان بـ 256 درجة، ومعهد فني صحى رياضه امبابة بـ256، ومعهد فني صحى رياضه بور سعيد بـ255.