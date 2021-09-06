«مشكلة جامدة» أولى أغنيات الراحل كريم صبري.. سجلها قبل وفاته

نفذ الموزع الموسيقي، محمد شفيق، وعده لصديقه الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، بطرح أول أغنياته التي كان يعمل عليها قبل وفاته.

محمد شفيق يحقق وعده لصديقه الراحل

أولى الأغنيات التي من المقرر أن يطرحها محمد شفيق لصديقه كريم صبري، هي أغنية «مشكلة جامدة»، وهي من كلمات أيمن عز وألحان كريم صبري، وتوزيع ومكساج محمد شفيق.

«مشكلة جامدة» من كلمات أيمن عز

كانت أول أغنية دويتو لكريم صبري، والتي طُرحت بعد وفاته، هي أغنية «حالة اكتئاب» التي كانت عبارة عن «دويتو غنائي» جمعه بشقيقه رامي صبري، وأغنية «حالة اكتئاب» من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وكانت تقول كلماتها:

مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا

إنك مهما تعمل على نفسي بقبل

حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل

أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل

معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة

في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب

معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة

في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب

مبقتش بزعل

أوقات بفكر بالساعات ليه كل ما ابعد لحظة عنك من تاني برجع

ليه كل ما افتكر اللي فات بضحك و ادمع

ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع

ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع

وكتب رامي عبر «فيس بوك»، بالتزامن مع طرح الأغنية يقول: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

وأضاف رامي: «بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي.. في الجنة إن شاء الله، ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله».