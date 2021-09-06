مسرح الطليعة يفتح باب التقدم لورشة الحكي بالمجان

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة بدأت في تلقي طلبات المشاركة لورشة الحكي، تدريب وإشراف الفنان والحكاء محمد عبد الفتاح «كالابالا»، التي تقيمها الفرقة ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، وذلك حتى 15 سبتمبر الجاري، ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بالمجان.

وأضاف حسان في بيان قبل قليل، إن الورشة يستمر التدريب بها ثلاثة أشهر، يرصد خلالها المتدربون حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وبالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الأداء بشكل عام، وفن الحكي بشكل خاص، وتتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة.

يذكر أن الورشة يشارك بالتدريب بها مجموعة من المدربين المحترفين، وهم المخرج عادل حسان، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، وتستمر فرقة مسرح الطليعة في تلقي طلبات الراغبين في المشاركة يوميا عدا الجمعة، من الخامسة إلى التاسعة مساءً بمقر الفرقة بمسرح الطليعة بالعتبة.

جدير بالذكر أن مشروع نادي مسرح الطليعة، يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة، منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، وبرامج تدريبية ينفذها «ستوديو الطليعة».