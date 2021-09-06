وزارة الأوقاف تنتهج خطة للدفع بالشباب في مناصب جديدة

إجراءات جديدة تتخذها وزارة الأوقاف للدفع بالشباب في مناصب جديدة، في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي، حيث أصدر الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجموعة من القرارات لتعيين الشباب في مناصب جديدة، كان آخرها قرارًا بتكليف كل من الشيخ نور الدين عبد الوارث محمد قناوي، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعد الدفع بالدكتور هشام عبد العزيز لرئاسة القطاع الديني.

تكليف وزارة الأوقاف للشباب في مناصب جديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف تكليف عدد من الشباب في مناصب جديدة، حيث تم تكليف الدكتور رمضان عفيفي عفيفي بحيري، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات، والدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة، وعبد الواحد جاد سيد أحمد، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وعملت وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية على الدفع بالشباب في مناصب قيادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفع بالشباب الواعي للعمل القيادي بكافة المؤسسات، وخلال الفترة الماضية تشهد وزارة الأوقاف الدفع بالعديد من الشباب للعمل في المناصب القيادية كذلك التواجد في المراكز الأولى بالدعوة.

الأوقاف تدفع بالشباب في مناصب جديدة

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي، وأن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا في الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسؤولية، وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء.

كما أعلنت وزارة الأوقاف أنه بجانب الدفع بالشباب في مناصب قيادية جديدة، تم الدفع بنخبة من أكثرهم تميزا في المجال الدعوي في أداء خطبة الجمعة في التليفزيون المصري.