هشام عبد العزيز خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة المقبل، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بالقاهرة، وموضوعها «قيمة الاحترام».

الاختيار ضمن برنامج «الإمام المفكر»

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للدفع بشباب علماء الأوقاف، الذين تم اختيارهم لبرنامج «الإمام المفكر» في العمل الدعوي الإعلامي، وبخاصة خطب الجمع والأعياد، وبرنامج «حديث الروح»، وبرنامج خاطرة دعوية، وسائر البرامج الإعلامية، وكتابة المقالات الصحفية، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظه الله، بشأن تكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط، ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان «قيمة الاحترام» ذكرت الوزارة أيضا أنه لا شك أن قيمة الاحترام من أهم هذه القيم الإنسانية النبيلة التي دعا إليها الإسلام، التي يتمنى كل إنسان أن ينتسب إليها أو يوصف بها، ولقد دعا ديننا الحنيف إلى التحلي بهذه القيمة في جميع صورها، ومنها: احترام الذات بأن يرعى الإنسان مروءته، ويصون نفسه عن فعل ما يعاب به أو يذم، فيجنب مواطن الربية والتهمة.

قيمة الاحترام عنوان خطبة الجمعة المقبل

وستؤكد خطبة الجمعة المقبل، على أن قيمة الاحترام منها أيضا احترام المختلف دينيا أو عرفيا أو لقافيا، باحترام حقوقه المادية والمعنوية، فللآخر حق احترام جسده وماله وممتلكاله، وحريته وكرامته، وعقيدله، والإسلام دين يحترم الإنسان، ويدعو إلى احترامه وتكريمه».

وأضافت الوزارة، نقلا عن نص خطبة الجمعة المقبلة: «ومنها احترام الكبير سنا أو مقاما، وتوفيره، وتقديره، حيث يقول نبينا، صلّ الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا)، ويقول (صلّ الله عليه وسلم): (انزلوا الناس منازلهم)».