تعرف على وظائف «أمازون» 2021 وكيفية التقديم (صور)

يبحث كثيرون عن خطوات التقديم لوظائف «أمازون»، بعد أن أعلنت الشركة العالمية عن فرص عمل تصل لنحو 78 وظيفة، ما بين دوام كامل وأخرى موسمية، في 15 تخصصا لفرعها الجاري افتتاحه في مصر، مما جعل عمليات البحث تزداد عبر المحرك العالمي «جوجل» عن وظائف شركة «أمازون» مصر 2021.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها لقرائه على مدار اليوم، وظائف شركة أمازون مصر 2021 والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، وفق الموقع الرسمي للعلامة التجارية العالمية، وذلك في التقرير التالي:

وظائف شاغرة في شركة أمازون 2021 في مصر

وبحسب موقع الشركة بمصر، فإن الوظائف الشاغرة هي 74 وظيفة وبدوام كامل تتيح 76 وظيفة، و4 وظائف موسمية، وهي كالآتي: 12 موظفا للمبيعات والإعلان وإدارة الحسابات، و9 موظفين خدمة عملاء، و8 موظفين بإدارة الشراء والتخطيط، و7 في إدارة المشروعات، و5 في إدارة التحرير والمحتوى، و5 في إدارة العمليات، و5 في إدارة منع الخسائر، و3 في الخدمات المالية والأعمال العالمية، و2 في إنتاج الصوت والفيديو والتصوير الفوتوغرافي للمنتجات، وواحد في العلاقات العامة والاتصالات، و2 في تطوير البرمجيات، وموظف واحد لتطوير الأعمال والتجارة، وموظف في التسويق، وموظف في العمليات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الدعم، وواحد للسياسة العامة، ووظيفة واحدة لسلسلة التوريد أو إدارة النقل.

خطوات التقديم في وظائف أمازون 2021

وحتى تتمكن من التقديم في وظائف أمازون، فكل ما عليك هو الآتي:

- الدخول على الصفحة الرسمية للشركة، وتصفح الوظائف المتاحة.

- بعد اختيار الوظيفة المناسبة اضغط على Apply now

- تسجيل الدخول على أمازون بإنشاء حساب جديد، من خلال تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر.

- سيتم إرسال رسالة تحقق للبريد الإلكتروني، قم بتسجيل الرقم الموجود.

- ستظهر لديك صفحة تطلب تحميل السيرة الذاتية للمتقدم، من خلال ملف على الجهاز أو لينك «لينكيد إن»، أو «جوجل درايف».

- سيكون مطلوب منك ذكر معلومات التواصل، ثم أسئلة عام، وأسئلة لتوضح مدي توافقك مع طبيعة العمل، وفي النهاية مراجعة كافة البيانات السابقة والإرسال.

شروط الانضمام لوظائف أمازون

- أن يكون المتقدم جيدا في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- وجود خبرات سابقة في الوظائف القيادية.

- يفضل خريجي الكليات المتخصصة.

يأتي هذا ضمن خطة شركة «أمازون» العالمية للتوسع في مصر، التي بدأت منذ 2017، خاصة بعد الاستحواذ على العلامة التجارية «سوق دوت كوم»، التي من المفترض أن تتحول خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى اسم «أمازون».