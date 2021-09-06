لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة «الأستاذ».. وظهور خاص لأحمد كرارة

طرحت الفنانة لطيفة كليب أغنيتها الجديدة «الأستاذ» عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وبمجرد طرحه تلقت الكثير من الإشادات عليه من قبل الجمهور في التعليقات.

تفاصيل كليب لطيفة

وظهرت الفنانة لطيفة في الفيديو كليب في صحراء وخلفها هرم، والكثير من العمال الذين يعملون في المنطقة التي تتواجد بها، وخلال الكليب ظهرت لطيفة بأكثر من «لوك» وأكثر من إطلالة، كان من بينهم إطلالة ببنطلون وشيميز باللون البيج ليتناسب مع لون الصحراء.

ظهور خاص للفنان أحمد كرارة

وكان أيضا من ضمن مفاجآت كليب «الأستاذ» للفنانة لطيفة، هو ظهور الفنان أحمد كرارة في دور البطل الذي تحبه خلال الكليب.

وأغنية «الأستاذ»، هي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هاني محروس، والفيديو كليب هو من إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية «الأستاذ»

وتقول كلمات الأغنية:

حبيبي مهنينى مدلعني

من نظرة عين بيوقعني

فحنانه تملي مطمعني

يا سلام ياسلام

راجل لاء سيد الرجالة

بيغير ومعيشني في حالة

ولطبعه الحامي أنا مياله

مفيهاش دي كلام

الأستاذ الأستاذ

عيونه لُذاذ الأستاذ

أنا مستكفيه بالأستاذ

زايدة الحنيه في الأستاذ

عن الناس مستغنية بالأستاذ

بالحُب بالحنية

عن الناس أنا مستغنية

مش عايز أنا غيرة

خلاص حبيبي

أما يعدي نوسعله

والنبي ده أنا ما أقدر على زعله

ولا بعمل حاجة غير ما أرجعله

ويقولي تمام

سندّي وع الدنيا

مقويني يستاهِل

ده أنا أشيله في عيني

وأتكلم ع اللي بينه وبيني

لخمس أيام