الأقصر تستقبل 13 شاحنة مواد غذائية ضمن قافلة «أبواب الخير»

استقبلت محافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، شاحنات قوافل «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» على مستوى المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان في استقبال القافلة محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، ويجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، والتي تُعد ضمن أكبر قوافل للعمل الخيري في عام 2021 حيث أطلقها الرئيس أمس الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

13 شاحنة غذائية في قوافل بوابة الخير

وأوضح منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة الاقصر، عبد الرحمن هارون نجد، أن القافلة تتضمن عدد 13 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، تشمل عدد 26 ألف كرتونة مواد غذائية، بوزن 11 كيلوجرام للكرتونة، ضمن مبادرة «بالهنا والشفا»، كما تتضمن شاحنة تجهيزات تيسير زواج 10 فتيات ضمن مبادرة «دكان الفرح».

وتابع «هارون»، في بيان رسمي لمحافظة الأقصر، أن القافلة تضمنت كذلك عدد 8 شاحنات، بها عدد 12 حضانة بمشتملاتها، وعدد حضانة متنقلة، وعدد 10 أجهزة العلاج بالضوء، و3 اجهزة إفاقة، و2 جهاز قياس الصفراء، بالإضافة إلى عدد 5 أجهزة ضغط المجرى الهوائي، وعدد 5 أجهزة تنفس صناعي، فضلاً عن عدد 8 أسرة رضع، وعدد 18 ماكينة ضخ السوائل، وعدد 12 ماكينة سحب السوائل، ضمن مبادرة «يوم جديد».

توجيهات من المحافظ بتقديم التسهيلات للقافلة لتوزيع المحتويات

من جانب آخر، قال محمد يوسف حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إن أعمال توزيع محتويات القافلة سيتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الصحة بمحافظة الأقصر، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من أهالي المحافظة.

ووجه محافظ الأقصر تعليماته إلى كافة الجهات المعنية داخل المحافظة، بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام القافلة، مع إزالة أي عقبات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أهالي المحافظة، وثمن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة قافلة العمل الخيري، وهي الأكبر من نوعها هذا العام للفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.