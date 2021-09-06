إصابة 5 في انقلاب سيارة على الزراعي الغربي جنوب الأقصر

أسفر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينة الأولية والفحص أن حادث انقلاب السيارة نتج عن السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وفقدان السيطرة عليها.

إخطار بانقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص في الأقصر

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، تُفيد بحدوث انقلاب سيارة كانت تقل عدد 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، على الطريق الزراعي الغربي، بدائرة المركز، جنوب محافظة الأقصر.

تم نقل المُصابين إلى مستشفى إسنا المركزي، بواسطة سيارات الإسعاف بمرفق إسعاف الأقصر، بقيادة الدكتور خالد يوسف، مدير عام مرفق الإسعاف، والدكتور معمر حافظ، مدير إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف، لمستشفى إسنا المركزي سابقًا مستشفى طيبة التخصصي حالياً.

بيانات مُصابي حادث جنوب الأقصر

وبالفحص المبدئي للحالات المُصابة داخل المستشفى من قبل الأطباء، تبيّن إصابة كل من «طه ح. ط.»، يبلغ 16 سنة، مصاباً باشتباه نزيف داخلي في الصدر، و«محمد ر. أ.»، 14 سنة، مُصاباً بسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، و«طارق ن. أ.»، 13 سنة، مُصاباً بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم، و«محمد ر. أ.»، يبلغ من العمر 16 سنة، مُصاباً بسحجات متفرقة في الجسم، وكذلك إصابة «أحمد س. أ.»، يبلغ من العمر 16 سنة، باشتباه كسر فى عظمة الساعد الأيسر، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلاج جميع الحالات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة من قبل وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.