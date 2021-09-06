محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير.. 44 ألف كرتونة مواد غذائية

استقبلت محافظة الغربية، 21 سيارة من قوافل أبواب الخير، اليوم، لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة، في اليوم العالمي للعمل الخيري، وذلك بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال تفقده سيارات القوافل، إن قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تتضمن 21 سيارة تضم 44 ألف و500 كرتونة مواد غذائية، وتحتوي الكرتونة الواحدة على 11 كيلو جرام مواد غذائية تضم « 6 كيلو جرام أرز و2 كيلو جرام مكرونة و 2 كيلو جرام سكر، وكيلو جرام فول، وزجاجة زيت، وشاي».

وأوضح أن الجمعيات الخيرية ستقوم بتوزيع السلع الغذائية بشكل فوري بعد استلامها من السيارات ومستهدف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في 450 قرية بمراكز المحافظة، إلى جانب تجهيز 5 عرائس بشكل كامل، مؤكدا أن تلك القوافل دعما من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى الأسر المصرية الأولى بالرعاية، وهناك آليات وضعتها مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لضمان وصول تلك الكراتين الغذائية إلى مستحقيها من تلك الأسر، إلى جانب توزيعها من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

أبحاث اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

ولفت إلى إجراء أبحاث اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بالغربية وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالأسر الاكثر احتياجا، لدى مديرية التضامن الاجتماعي، كما توفير الأماكن التي سيتم توزيع فيها تلك المساعدات، وتأمين وصول الشاحنات من قبل الأجهزة الأمنية، وهذا كله من اجل وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.