مجلس مدينة الأقصر يزيل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية «في المهد» (صور)

أعلن مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، عن نجاح العاملين بالمدينة في إيقاف أعمال بناء مخالف على قطعة أرض مساحتها 100 م، قبل تجهيزها لإنشاء مبنى بإستخدام الطوب الأبيض بالإضافة إلى المونة الإسمنتية، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء مخالف آخر في منطقة موقف المحافظات التابعة لمنطقة حي شرق التابع لمجلس مدينة الأقصر.

توجيهات بالتصدى لـمخالفات البناء

وتأتي هذه الأعمال، بناءًا على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لجميع رؤساء المدن وكذلك المراكز بأهمية القضاء على جميع المخالفات الخاصة بأعمال البناء على جميع الأراضي الزراعية في المهد ومن البداية.

تم تنفيذ الحملة برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، وبمشاركة رئيس حي شرق حسام العمدة، وكذلك نواب رئيس حي شرق كلًا من «محمد مدحت وأحمد كامل».

إزالة مخالفات في المهد بحي المطار

فيما نجح مسئولو حي المطار شمال محافظة الأقصر، بقيادة رئيس الحى شعبان طايع، في إيقاف أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية، بالقرب من منطقة نجع أبو عصبة التابعة لحي المطار، وتم إزالة المخالفة وإيقاف أعمال البناء في المهد، عبارة عن سور بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تنفيذ الحملة تحت قيادة وإشراف، المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية و بمعاونة نواب رئيس حي المطار كلًا من «محمد فوزي، وناصر حسيب»، فضلًا عن محمد صالح مشرف بالإدارة الهندسية.