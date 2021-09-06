لمواجهة ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 5 طرق لاستخدام الغلاية

طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتؤدي الي رفع فاتورة الاستهلاك الشهري ومنها «غلاية المياه» اذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

طريقة التعامل مع الأجهزة الكهربائية بالطرق السليمة لترشيد الاستهلاك

أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى الإجراءات التي يجب أن تقوم بها ربات البيوت في طريقة التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومنها «غلايه المياه» ضمن حرص الجهازعلى توعية مستهلك المرفق بالطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء.

5 طرق للاستخدام الأمثل لغلاية المياه

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 4 طرق للاستخدام الأمثل لغلاية المياه وهي كالتالي:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2 - نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3 - قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه

4 – يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

5 - لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل

1 - احرص على إزالة الثلج المتراكم في الثلاجة.

2 - رتب الأطعمة داخل الفريزر وضعهم جنب إلى جنب لملء الفراغات ولا تجعلها تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

3 - جمع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا حيث إنّ استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميا.

4 - اضبط التكييف على درجة حرارة 25.

5 - جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

6 - شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

7 - استخدم الميكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

8 - تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام حيث يخفّض درجة الحرارة ويساهم في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل أكبر.