17 إجراءً تضمن انخفاض فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف عليها

يسعى مشتركو الكهرباء للبحث عن الطرق والآليات التي تساهم في انخفاض فاتورة الكهرباء الشهرية، بعد الزيادة الأخيرة التي طبقتها أمس جميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية على استهلاكات العدادات مسبقة الدفع، البالغ عددها 10 ملايين و600 ألف عداد، منذ تنفيذ الوزارة خطتها بتحويل العدادات التقليدية إلى عدادات حديثة مسبقة الدفع وذكية.

آليات انخفاض فاتورة الكهرباء رغم الزيادة الأخيرة بالعداد مسبق الدفع

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«الوطن» عن 17 إجراء لو نفذها المشترك ستؤدي لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على عدم ارتفاع قيمة الفاتورة وهي كالتالي:

1- يفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر، حيث يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى.

2- ينصح بتوفير الاستهلاك قدر المستطاع في الأيام الأخيرة من الشهر حيث يكون المستهلك على أعلى شريحة له.

3- يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد عند شحن الكارت.

17 إجراءً لضمان انخفاض فاتورة الكهرباء رغم الزيادة الأخيرة

4- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا وعدم إنارة المصابيح.

5- إطفاء المصابيح في الغرف الخالية، وفتح النوافذ للسماح للهواء بالدخول بدلًا من المكيف.

6- استبدال اللمبات العادية بالأخرى الليد الموفرة.

7- استبدال الترانس المغناطيسي للمبات الفلورسنت بآخر إلكتروني، لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسي.

8- استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة واستخدام الإضاءة الموجهة بدلًا من الإضاءة العامة.

9- الحرص عند شراء التكييف أن يتم شراء النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد.

10- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيل التكييف لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.

11- توصيل السخان بالكهرباء في حالة استخدامه وفصله بعد الانتهاء على ألا تتجاوز درجة الحرارة به 45 درجة مئوية.

12- ملء الغسالة بالثياب جيدا لتقليل عدد مرات التشغيل.

13- التأكد من عدم ترك السخان الكهربائي متصلا بالطاقة الكهربائية حتى لو لم يتم استخدامه.

14- ضبط درجة حرارة السخان الكهربائي، بحيث لا تتجاوز 45 درجة مئوية.

15- إغلاق شاشة جهاز الكمبيوتر عند تنزيل أو تحميل ملفات كبيرة تحتاج لوقت طويل.

16- الحرص على عدم تكرار فتح الثلاجة والديب فريزر على مدار اليوم ووضعهما بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل البوتجاز.

17- فصل التيار الكهربائى عن المنزل في حال السفر الطويل.