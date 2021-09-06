تعرف على تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021
كتب:
أحمد أبوضيف
10:19 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
تنسيق الجامعات 2021
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، كاشفا عن الحد الأدنى لتنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021 الموجودة بمختلف المحافظات، التي تتعلق بشعبة «علمي رياضة»، الذي شهد انخفاضا في ظل تدني شرائح مجامع ودرجات الثانوية العامة 2021، موضحا أنه يحق لطلاب المرحلة الثانية والثالثة التقدم لتنسيق تحويلات تقليل الاغتراب، بدءا من بعد غد الأربعاء وذلك للمرحلتين الأولى والثانية.
تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الحدود الدنيا لتنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021، سواء معاهد تتبع وزارة التعليم العالي والجامعات أو معاهد عليا خاصة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021.. أبرز المعاهد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 314
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 309
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 303
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 293
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 285
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 285
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 284
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 281
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 280
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 280
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 279
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 278
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 278
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 277
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 276
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 276
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 275
معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 275
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 274.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 270
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 266
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 263
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 261
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 260