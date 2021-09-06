تعرف على تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، كاشفا عن الحد الأدنى لتنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021 الموجودة بمختلف المحافظات، التي تتعلق بشعبة «علمي رياضة»، الذي شهد انخفاضا في ظل تدني شرائح مجامع ودرجات الثانوية العامة 2021، موضحا أنه يحق لطلاب المرحلة الثانية والثالثة التقدم لتنسيق تحويلات تقليل الاغتراب، بدءا من بعد غد الأربعاء وذلك للمرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الحدود الدنيا لتنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021، سواء معاهد تتبع وزارة التعليم العالي والجامعات أو معاهد عليا خاصة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021.. أبرز المعاهد

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 314

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 309

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 303

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 293

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 285

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 285

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 284

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 281

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 280

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 280

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 279

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 278

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 278

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 277

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 276

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 276

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 275

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 275

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 274.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 270

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 266

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 263

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 261

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 260