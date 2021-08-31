كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للحكومية، عن أنه سيتم حسم الحد الأدنى لتنسيق المعاهد الهندسية الخاصة 2021، خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2021، من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورمحمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة و رؤساء الجامعات، وبخاصة بعد أن كشف الحد الأدنى لتنسيق الكليات بالجامعات الحكومية الانخفاض الشديد في مجاميع القبول.

موعد إعلان تنسيق المعاهد الهندسية الخاصة 2021 خلال ساعات

وأضاف المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي اللجنة العليا للتنسيق المكونة من بعض رؤساء الجامعات، تحديد موعد إعلان تنسيق المعاهد الهندسية الخاصة 2021، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها للتقدم والأعداد المقرر قبولها بالمعاهد مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال مراحل التنسيق المختلفة.

موعد إعلان تنسيق المعاهد الهندسية الخاصة 2021: الرغبات عبر موقع التنسيق

وعن موعد إعلان تنسيق المعاهد الهندسية الخاصة 2021 والمؤشرات، أوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم خفض الحد الأدنى للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة 2021 ليكون بنحو 65% للشعبة الرياضية من طلاب الثانوية العامة لإتاحة الفرصة امامهم الالتحاق بالقطاعات المختلقة للشعب الهندسة، موضحة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، تعمل حالياً على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب بمختلف المراحل لإتمام أعمال التنسييق لمختلف المراحل والشعب الدراسية.

وفي إطار الاستعداد لموعد إعلان تنسيق المعاهد الهندسية الخاصة 2021، أضافت المصادر: أن الجامعات تواصل حالياً استعدادتها لاستقبال رغبات الطلاب الراغبين في التسجيل للدخول إلى المعاهد العليا الحكومية والخاصة والتي منها المعاهد الهندسية التى يترقب آلاف الطلاب التقدم إليها.