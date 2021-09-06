«محمد» يحفظ القرآن في 3000 يوم: «نفسي أكون دكتور»

قبل حوالي 8 سنوات، بدأت حكاية الطفل «محمد أنور» مع القرآن الكريم، حيث استهدف أن يتم حفظه منذ أن عرفت قدماه طريق المعهد الأزهري الابتدائي في قريته، ومن حينها يخصص ساعتين من يومه بشكل مستمر، حتى نجح في إتمام حفظه للقرآن الكريم كاملاً، بعد أن قضى حوالي 3000 يوم مواظباً عليه، حتى حقق الحلم.

«محمد أنور محمد سليمان زيدان»، أحدث الأطفال المنضمين لعالم حفظة وخاتمي القرآن الكريم، أكمل عامه الـ13 قبل أيام قليلة، طالب بالصف الثالث الإعدادي في المعهد الأزهري بقريته «دورة»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، التي يعيش بها رفقه والديه وإخوته.

كنت بحفظ القرآن يومياً

تحدث «محمد» لـ«الوطن» قائلاً إنه كان يحلم باليوم الذي سيتم فيه حفظه للقرآن الكريم كاملاً، منذ أن كان طفلا في السادسة، مشيراً إلى أنه كان كل يوم يحاول أن يحفظ بعض الآيات من القرآن الكريم، حتى يحقق هذا الحلم.

وأضاف طالب الصف الثالث الإعدادي بقوله: «كنت بحفظ في القرآن كل يوم لمدة ساعتين أو أكثر، على حسب عدد الآيات اللي هحفظها كل يوم».

آية «الدين» بسورة «البقرة» من أكثر الصعوبات التي واجهته

والأمر لم يكن بالسهل على الطفل الصغير كما يظن الكثيرون، لكنه تطلب دعم وتشجيع حتى يتخطى الطفل كل الصعوبات التي واجهت في سبيل الوصول إلى حلمه بإتمام حفظ القرآن الكريم، حسبما يحكي «محمد».

ويتابع: «أبويا وأمي وأخواتي والشيخ أمير عبدالرحمن حجر، كانوا طول الوقت بيشجعوني ويدعموني وبيحاولوا يسهلوا على أي صعب يقابلني في الحفظ، زي مثلا سورة (النساء) أو آية (الدين) بسورة (البقرة) أطول آيات القرآن الكريم».

حلم كلية الطب

ويتمنى الطفل «محمد» أن يساعد كل من يرغب في حفظ القرآن الكريم، كما يتمنى أن يستطيع أن يكمل دراسته التعليمية بتفوق كما فعل خلال الصفوف الدراسية الماضية، حتى يستطيع في النهاية ان يحقق حلمه الحالي بالالتحاق بكلية الطب ومن ثم معالجة ومداوة المرض.