حفظت القرآن الكريم كاملا.. محافظ قنا يكرم كفيفة بشهادة تقدير ومكافأة

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ابنة مدينة قفط «فاطمة وهبي شوقي»، من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، لحصولها علي المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود القباني المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة قفط .

محافظ قنا: فهم معاني القرآن الكريم فهماً صحيحاً هو السياج المانع من التطرف

وهنأ محافظ قنا ابنة مدينة قفط وأسرتها ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية، وأوصاها بضرورة مواصلة مسيرة الكفاح لتحقيق كافة أحلامها، مؤكدا أنه لا يمكن لأى إعاقة أن تكون حائل بينها وبين تحقيق أهدافها، مشيرا إلي أن فهم معاني القرآن الكريم فهماً صحيحاً هو السياج المانع من التطرف، لأن القرآن الكريم لا يقتصر حفظه داخل العقول فقط ولكن لابد أن ينعكس علي أخلاق المسلم وسلوكه، موجها المسئولين عن المنظومة التعليمية بالمحافظة إلى غرس قيم الفكر المعتدل بين الطلاب وتربية النشء على التعاليم السماوية الصحيحة التي تدعو للتسامح لإعداد جيل من الشباب قادر على النهوض بوطنه.

وأضاف «الداودي»، أن القرآن الكريم منهج حياة، وأن الإسلام دين رحمة وأمان ووفاء، يدعو إلى إعلاء قيمة الإنسان، لافتا إلي أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تبيّن عظمة ومكانة القران الكريم ودوره في تهذيب السلوك الإنساني والإرتقاء به، فالنبي «صلى الله عليه وسلم» كان خلقه القرآن، مبينًا أن حفظ القرآن يوسع المدارك العلمية والفكرية والذهنية لحفظته ، ويعد سببًا من أسباب التفوق الدراسي .