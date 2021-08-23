اغتنم فرصة التقديم.. خطوات الالتحاق بوظائف هيئة قضايا الدولة 2021

بدأت هيئة قضايا الدولة في قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 من خلال الموقع الإلكتروني، إلى يوم 9 سبتمبر 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وخطوات التقديم الإلكتروني للوظائف وفقًا للصفحة الرسمية للهيئة، على النحو التالي:

شروط وظائف هيئة قضايا الدولة 2021

يشترط لمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى ما يلي:

- ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية التي تجرى له.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

خطوات التقديم في وظائف هيئة قضايا الدولة 2021

- يدخل المتقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.sla.gov.eg، علمًا بأنّه يجرى التسجيل فقط عن طريق خدمة الإنترنت المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات WE، ولن يتمكن المتقدم من الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت أخرى.

- بعد ذلك يجرى الدخول باستخدام كلمة المرور، واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي جرى تسليمها مع الملف.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويجرى طباعتها شاملة البيانات.

- يجرى استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها، والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

- بعد النسخ يجرى التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.

- يجرى تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة إلى 2 سبتمبر المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، طبقًا للجدول الذي يجرى نشره على موقع الهيئة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 400 جنيه مصري.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.