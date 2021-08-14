أعلنت هيئة قضايا الدولة عن عدد من الوظائف الخالية بها، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أشارت في منشورها ذلك إلى بدء قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشرطة دفعة 2020.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط التعيينات في هيئة قضايا الدولة لخريجي الحقوق والشرطة دفعة 2020ـ وفق نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية، كالتالي:

شروط التعيينات في هيئة قضايا الدولة لخريجي الحقوق والشرطة دفعة 2020

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على تقدير عام تراكمي «جيد» على الأقل.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف في تاريخ نشر الإعلان لا يزيد عن 30 عاما.

- أن يجتاز المتقدم للوظائف المقابلة الشخصية التي يتم إجراؤها.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه الكفاءة المطلوبة للالتحاق بوظائف هيئة قضايا الدولة.

- من الضروري أن يكون المتقدم للوظائف لائقا طبيا ويتم إثبات ذلك في الجهات الطبية المختصة وفق ما تحدده الهيئة.

المستندات المطلوبة للحصول على وظائف قضايا الدولة

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل «الليسانس» .

- صورة البطاقة الشخصية مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

ويمكن التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة من خلال تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني: www.sla.gov.eg، على أن يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، وينتهي يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل.