تحذيرات من 3 أدوية مغشوشة بالأسواق.. كيفية الإبلاغ؟

كشفت هيئة الدواء المصرية، تداول 3 مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة للمنتجات الأصلية المملوكة لشركة فارماتيك بالأسواق، وشددت الهيئة على ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك المنتجات، وذلك بناء على إفادة من شركة فارماتيك، بعدم قيام المصانع المنتجة لهذه المستحضرات بتصنيع هذه المنتجات.

وقالت الهيئة فى منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الثلاثة مستحضرات هى «smartec pura dor cream» ويحمل رقم تسجيل 55806/20250، وكذلك «Emadel hair lotion» ويحمل رقم تسجيل 55460/2020، و«Lastrous hair serum» ويحمل رقم تسجيل 51883/2019.

وكثيرا ما يجد المواطنون أدوية مغشوشة في الأسواق، وقد ينتج عن تداولها لهم آثار سلبية وأضرار على صحتهم وصحة ذويهم، لذا تخاطب هيئة الدواء المواطنين، بالإبلاغ عن الأدوية المغشوشة التي يجدونها في الصيدليات.

طرق تقديم بلاغ أو شكوى عن الأدوية المغشوشة

الإبلاغ عن أية مخالفات تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو الأدوية المغشوشة من خلال الموقع، ويجري التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة، دون الإفصاح عن المبلغ وبياناته، حيث تعد محمية بشكل كامل من هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر.

وفي البداية عند تقديم بلاغ عن دواء مغشوش أو مخالفات عليك الدخول على موقع هيئة الدواء المصرية، عبر الضغط على هذا الرابط.

ويجب كتابة بيانات المبلغ والتي تشمل «الاسم رباعي ورقمه القومي والوظيفة بالإضافة إلى نوع الانتهاك أو المخالفة أو اسم الدواء المغشوش».

وبعدها يجب على الشخص المبلغ تدوين بيانات الشكوى، وبيانات المؤسسة محل الشكوى ونوع مصدر المستحضر أو اسم المؤسسة «الصيدلية» مصدر الحصول على المستحضر، وعنوان المؤسسة الصيدلية بالتفصيل، وإرفاق الصور، وكتابة «مصدر الحصول على المستحضر»، واسم المسؤول عن المؤسسة نص الشكوى «فيما يخص المؤسسة».