«الزراعة»: التفتيش على 275 مركزًا لبيع الأدوية البيطرية في 12 محافظة

شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، على تكثيف الحملات المكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حملات مكبرة في 12 محافظة

وفي هذا الإطار، شنت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 12 محافظات: «الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ».

وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، خلال شهر أغسطس؛ ما أسفر عن رصد 129مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

تم إصدار «24» قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد «106» منشأة بيطرية بمحافظات: «الشرقية – بنى سويف – الغربية – البحيرة – القليوبية – كفر الشيخ – الجيزة – المنيا – المنوفية - السويس»، تم عمل محضر جنح بمحافظة كفر الشيخ، وتم عمل «11» محاضر «إدارية» بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – المنوفية. تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد «11» مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الدقهلية – بنى سويف – الإسكندرية – كفر الشيخ.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.