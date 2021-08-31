«لو مش عارف استخدامها ومخاطرها».. كيفية إرسال استفسار عن الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية من اتجاه بعض الأشخاص إلى الإفراط في تناول المسكنات، لما تسببه من أضرار صحية، كما أهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استخدام المسكنات بقواعد وإرشادات معينة مع ضرورة استشارة طبيب قبل تناولها بصفة مستمرة.

وحذرت هيئة الدواء من استخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم لمدة أطول.

طريقة إرسال استفسار عن الأدوية

ويمكن للمواطنين وفق ما أشارت إليه الهيئة، إرسال جميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن المستحضرات الصيدلية التي لا تعرف طريقة استخدامها أو مخاطرها عبر الموقع الرسمي للهيئة من خلال هذا الضغط على هذا الرابط.

مخاطر تناول المسكنات بشكل متكرر

وفي ذات الصدد، حذر الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من استخدام المسكنات والمضادات الحيوية بشكل عشوائي.

وقال عقبة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إن المسكنات تسبب ضررا كبيرا، كما أنها تكون سببا كبيرا في الإصابة بقرحة المعدة والكلى والأوعية الدموية، وتزيد من أعراض الحساسية الصدرية مثل الربو، بالإضافة إلى التأثير على نخاع العظام وتؤدي إلى المعاناة مع الأنيميا.

أشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى ضرورة التواصل مع الطبيب فورًا حال استخدام تلك الأدوية، محذرا من استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب وبشكل عشوائي لأن ذلك يؤذي المريض ولا ينفعه، بل ويسبب له مضاعفات وظهور أمراض جديدة مثلما حدث في علاج فيروس كورونا في الهند.

كما أهابت الهيئة المواطنين باتباع الإرشادات عند تناول المسكنات، مشددا على ضرورة زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها بشكل دائم لتصبح من ست لثماني أكواب عند تناول المسكنات.