«الصحة»: رصدنا 80 عرضا على المتعافين من كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنهم رصدوا أكثر من 80 عرضًا يمكن أن يظهر على المتعافين من كورونا، ويطلقون عليها «كورونا طويلة المدى»، منها بعض الأعراض العضوية، ومنها أعراض نفسية، وهناك العديد من الدراسات لمتابعة هذه الحالات والأعراض.

أدوية تخفف الأعراض

وأضافت «عاصم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الاثنين، أن النسخة الخامسة من بروتوكول العلاج المصري، وضعوا بعض الأدوية التي تخفف من أعراض ما بعد كورونا.

هل يوجد تعارض بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

أما عن مسألة التعارض بين الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا، فقالت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه لا يوجد أي تعارض بين تعاطي لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح فيروس كورونا المستجد، لكن يجب أن يكون هناك فاصل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بينهما، وهذا روتين متبع مع أي لقاح.

يُذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في الصين، وبعدها انتقل إلى كل دول العالم، وظهرت له عدة تحورات أثارت قلق العالم كله، ودفعت العديد منها إلى الإغلاق الاقتصادي، كما استطاع الفيروس أن يصيب حوالي 221 مليونًا حول العالم، ويقتل نحو 4.5 مليون مصاب.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 290027 من ضمنهم 241964 حالة تم شفاؤها، و 16789 حالة وفاة.

ويشكو المتعافون من كورونا من ظهور بعض الأعراض التي تستمر معهم حتى بعد التعافي، الأمر الذي قد يعرضهم إلى بعض المخاطر إذا لم يلتزموا بتعاطي بعض الأدوية تحت إشراف الأطباء.