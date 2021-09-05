تعرف على أعراض ما بعد لقاح كورونا.. طبيب يجيب

تزايد البحث من قبل المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا، للتعرف على أعراض ما بعد لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة تجنبا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتسرد «الوطن»، فى الخطوات التالية للمواطنين كيفية تعرف على أعراض ما بعد لقاح كورونا

قال الدكتور عصام المغازى، استشارى الأمراض الصدرية، إن التعرف على أعراض ما بعد لقاح كورونا، غير مقلقة ولا تدعو إلى الخوف وتعد أعراضا جانبية للقاح لتكوينه أجساما مضادة فى الجسم لمقاومة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأعراض المصاحبة بعد تطعيم لقاح كورونا تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة، احمرار مكان الحقن، شعور بالإرهاق، ألم فى المفاصل، الرغبة فى النوم لفترات زمنية طويلة.

الوجبات الغنية بالفتيامينات تساعد على تفادى أعراض اللقاح:

وأضاف «المغازي»، لـ «الوطن»، أن هذه الاعراض المصاحبة للقاح لا تحتاج الذهاب إلى الطبيب ولكن يجب الانتظام فى تناول الوجبات الغذائية الغنية بالفتيامينات التى تساعد الجسم على تقوية جهاز المناعة مع الأجسام المضادة لفيروس كورونا، مشيرا أن جميع اللقاحات آمنة وهذه الأعراض مجرد آلام بسيطة ستزول خلال 48 ساعة من أخذ اللقاح، لافتا أن متحور «دلتا بلس»، له العديد من المضاعفات التى تتؤثر سلبا على صحة المصابين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

آلم يومين بعد التطعيم أفضل من آلام أسبوعين بفيروس كورونا

وأشار استشارى الأمراض الصدرية، أن آلم يومين بعد تلقى اللقاح ضد كورونا أفضل من الآلم لمدة أسبوعين أو أكثر بأعراض كورونا، موضحا بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى من خلال تقلل الإصابة بفيروس كورونا مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة ولمدة 20 ثانية متواصلة بالماء والصابون، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعى مع ضرورة عدم التجمع فى الحفلات والمناسبات المكتظة بالاعداد الكبيرة بالأشخاص.