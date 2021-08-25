أستاذ طب الحالات الحرجة: النزلات المعوية والقيء أهم أعراض موجة كورونا الرابعة

قال الدكتور أحمد ياسين السيسي، مدرس الحالات الحرجة بكلية الطب، استشاري العناية المركزة، إن زيادة الحالات التصاعدية لعدد المصابين بفيروس كورونا، كذلك وجود الحالات الحرجة يؤكد على دخولنا الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد

وأوضح ياسين أن أبرز أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا هي النزلات المعوية والقيء وسرعة تدهور الحالة نتيجة لعنف إصابة الجهاز التنفسي، وارتفاع درجة الحرارة، وكحة وسعال وارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، مع تراجع انتشار حالة فقدان حاسة الشم التي كانت تميز الموجة الأولى والثانية.

سرعة انتشار فيروس كورونا في الموجة الرابعة

وقال مدرس الحالات الحرجة خلال تصريحات لـ«الوطن»: تتفاوت أعراض الإصابة بالفيروس في الموجة الرابعة عن ذي قبل، وما لاحظناه من خلال المتابعة لدول العالم الخارجي ودول الشرق الأوسط، أن ما يميز الفيروس في تلك الموجة هو سرعة الانتشار له عكس الموجات السابقة، وبخاصة دول الشرق الأوسط التي تعد أكثر تأثرا في تلك الموجة.

ارتفاع معدل الإصابات بكورونا يوميا ناقوس خطر لا بد من الانتباه له

وأضاف «للأسف فقدنا الشعور بالمسؤولية تجاه الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي وتقليل التكدس والتزاحم، وارتداء الكمامات، ولا بد من العودة لتلك الإجراءات، وما تعلنه الدولة من ارتفاع لمعدل الإصابات يوميا، يعد ناقوس خطر لا بد من الانتباه له، وأن نحافظ على أنفسنا جميعا وذلك باتباع الإجراءات».

ليس أمامنا بديل حاليا عن الإجراءات الاحترازية واللقاح للتعامل مع فيروس كورونا

وتابع: «لا بديل عن الإجراءات الاحترازية والتطعيم، والدولة وفرت اللقاح بالمجان للجميع، في ظل عدم وجود أي بديل آخر أمامنا سوى تناول اللقاح».