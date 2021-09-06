«الرئاسي الليبي» يطلق المصالحة الوطنية بعد الإفراج عن الساعدي القذافي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراح الساعدي معمر القذافي، بعد عامين من قرار بإسقاط جميع التهم عنه.

المنفي يهنئ الليبيين بمناسبة إطلاق المصالحة الوطنية

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي أبناء الشعب الليبي، بهذه المناسبة، مثمنا كل الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بحسب بيان رسمي وصل «الوطن».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي، من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

المنفي يدعو الليبيين للالتفاف حول الوطن

وبارك المنفي لليبيين انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعيا الليبيين للالتفاف حول الوطن، وبناء دولة المواطنة والقانون.

ووجه المنفي الدعوة لكل الليبيين، للعمل معا من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.

حكومة الوحدة الوطنية تفرج عن الساعدي معمر القذافي

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت رسميا مساء أمس، إطلاق سراح الساعدي معمر القذافي بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويعول على حكومة الوحدة الوطنية تمهيد مرحلة انتقالية في ليبيا، نحو مصالحة وطنية شاملة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنها نقل ليبيا إلى مرحلة جديدة مستقرة، تطوي أكثر من 10 سنوات عجاف من الفوضى.

وأتت حكومة الوحدة الوطنية بعد مفاوضات مكوكية شاقة إثر خلافات كانت ذات طابع سياسي وعسكري بين شرق ليبيا وغربها.