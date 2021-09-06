فكرة لربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة

سبق أن تحدث وزير النقل بوجوب ربط محطة حدائق أكتوبر التبادلية بوسائل النقل الحديث مثل المونوريل، أو القطار المكهرب أو مترو الأنفاق، وبالمواقف الإقليمية.. وعليه أقترح أن يتم ربط محطة الزهراء بالخط الأول لمترو الأنفاق، والاتجاه غرباً للربط مع محطة المنيب بالخط الثانى للمترو، ثم الاتجاه غرباً للربط مع محطة حدائق أكتوبر التبادلية للقطار السريع، ثم الذهاب غرب طريق الفيوم وإنشاء محطة دهشور، التى توجد بها تجمعات سكنية كبيرة جداً، ثم الاتجاه غرباً حتى الوصول لمثلث ٢٦٦ عمارة، و٢٤٧ وحدائق الياسمين، حيث نهاية شارع زويل عند مثلث ٢٦٦ عمارة، التى ستكون بهما نسبة إشغال مرتفعة، وسوف تزيد عند إنشاء محطة هناك سميتها محطة حدائق زويل، وهذه المحطة ستكون محطة تبادلية مع مونوريل حدائق أكتوبر، الذى أقترح إنشاءه أيضاً لكى يتم الربط التام بين كل خطوط المترو الأربعة، وبين محطة حدائق أكتوبر التبادلية للقطار السريع، ثم بعد محطة حدائق زويل الذهاب غرباً حتى وصلة دهشور الجنوبية، حيث توجد مشروعات إسكان اجتماعى، وتجمعات سكنية، وسوف يعود من هذين المشروعين التسهيل على المواطنين من رواد الخطوط الأربعة الوصول بشكل سلس، وأيضاً رفع نسبة الإشغال والربط للمواطنين فى أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ومطار أكتوبر بالمدن القديمة وبوسط البلد، وحضرتكم تعلمون كل العلم أن شريان التعمير والتنمية هو وجود مواصلات آدمية يعتمد عليها السكان.

أيمن مصطفى

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