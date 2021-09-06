بريد الوطن.. وجِّه بتخفيض رسوم توصيل الغاز لمنازلنا يا رئيس الوزراء

نعانى نحن سكان مشروع 247 عمارة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز للمنازل، بعد أن فرضت علينا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دفع تكلفة إنشاء البنية التحتية لتوصيل الغاز الطبيعى لوحدات الإسكان، وأصبح لزاماً علينا دفع مبالغ كبيرة فى الوقت الذى يدفع فيه باقى المشتركين فى أنحاء الجمهورية رسوم التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى فقط، وبالتقسيط المريح، ولأننا ننتمى إلى شريحة محدودى الدخل نناشد الدكتور مصطفى مدبولى إعفاءنا من تلك الرسوم، ولا نطالب بتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلنا مجاناً، وإنما رفع تكلفة الشبكة الأرضية عن كاهلنا.

عن السكان: شريف بسيونى

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