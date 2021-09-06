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محمود مسلم

بريد الوطن.. دعوة أمى

كتب:

بريد الوطن
08:53 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
الدعاء

الدعاء

دايماً بتدعى لى

دايماً تباركى لى

ودعوتك يا امه

قمر فى ضلام ليلى

ورضاكى فيه بركة

بيشدّلى حيلى

فى الغربة أشوف وشك

بالسعد بيجى لى

فى الضلمة أشوف كفك

دايماً بيدعى لى

يا ساكنة فى الننى

يدّوكى من عمرى

ياخدوا السنين منِّى

يا أمى برضاكى

المولى يرضينى

وحظى فى دعاكى

وربى يهدينى

دايماً بتدعى لى

ديما تباركى لى

ودعوتك يا امه

قمر فى ضلام ليلى

                           إبراهيم خليل إبراهيم

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