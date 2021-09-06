بريد الوطن.. دعوة أمى

دايماً بتدعى لى

دايماً تباركى لى

ودعوتك يا امه

قمر فى ضلام ليلى

ورضاكى فيه بركة

بيشدّلى حيلى

فى الغربة أشوف وشك

بالسعد بيجى لى

فى الضلمة أشوف كفك

دايماً بيدعى لى

يا ساكنة فى الننى

يدّوكى من عمرى

ياخدوا السنين منِّى

يا أمى برضاكى

المولى يرضينى

وحظى فى دعاكى

وربى يهدينى

دايماً بتدعى لى

ديما تباركى لى

ودعوتك يا امه

قمر فى ضلام ليلى

إبراهيم خليل إبراهيم

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