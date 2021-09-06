بريد الوطن.. دعوة أمى
كتب:
بريد الوطن
08:53 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
الدعاء
دايماً بتدعى لى
دايماً تباركى لى
ودعوتك يا امه
قمر فى ضلام ليلى
ورضاكى فيه بركة
بيشدّلى حيلى
فى الغربة أشوف وشك
بالسعد بيجى لى
فى الضلمة أشوف كفك
دايماً بيدعى لى
يا ساكنة فى الننى
يدّوكى من عمرى
ياخدوا السنين منِّى
يا أمى برضاكى
المولى يرضينى
وحظى فى دعاكى
وربى يهدينى
دايماً بتدعى لى
ديما تباركى لى
ودعوتك يا امه
قمر فى ضلام ليلى
إبراهيم خليل إبراهيم
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