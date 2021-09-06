صورة نانسي عجرم ووالدتها تصدم الجمهور.. «مين الأم ومين الابنة»

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها مع والدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» وعلقت عليها بكلمة «أمي» وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بعد نشر هذه الصورة .

والدة نانسي عجرم تثير الجدل

وفوجئ الجمهور بصورة والدة الفنانة نانسي عجرم والتى بدت فى الصورة وكانها شقيقتها ولا يظهر عليها السن إطلاقًا، وظهر ذلك من خلال التعليقات التى انهالت على الصورة بمجرد نشرها .

وقالت أحداهن: «والله ماقادرة أعرف مين الأم ومين البنت ماشاء الله الله يحميها ويطول بعمرها».

فيما قال شخص أخر معبرا عن استغرابه «حسبتها أخت زوجك»، وفى نفس السياق أيضا قال أحدهم «مين أم مين».

ويذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «سلامات» وهى من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيي وتوزيع هادى شرارة .

كلمات أغنية سلامات

وتقول كلمات الأغنية ...

سلامات سلامات

أنا بحبك يا يا بو قلب جميل

بدقّ حياه يا بو ضحكة جنان

وعيون غزلان

حلم أنا طول عمري أنا بتمناه

عنّك مش لاقية كلام ولا صاحية

ولا حتّى أنا بنام

دا خيال ولا في الأحلام

أنا عايشة أحلى أيّام

يا سلام يا سلام يا سلام

آه سلامات سلامات

بحبّك أنا يا

سلامات سلامات من غير أسباب

دخلت القلب كسرت الباب

مش باستئذان وقعدت كمان

وفثانية بقيت أغلى الأحباب

والفنانة نانسي عجرم تواجدت مؤخرًا في مصر وأحيت حفل غنائي كبير فى مدينة الساحل الشمالى وقدمت خلاله كثير من الأغانى المميزة الخاصة بها.