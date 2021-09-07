«الكشف عن سرطان الثدي في يوم».. تفاصيل التعاون مع القومي الفرنسي للأورام

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على تعاون الوزارة مع المركز القومي للأورام بفرنسا لدعم صحة المرأة، مؤكدةً أن تجربة المركز رائدة، وسيجرى تطبيق نموذجها في مستشفى هرمل بدار السلام.

تجربة لأول مرة في مستشفى هرمل

وأضافت زايد خلال لقاء خاص مع كاميرا «إكسترا نيوز» على هامش زيارتها لفرنسا «سيتم وضع لوجو وبراند المركز الأول في التاريخ على مستشفى أورام دار السلام هرمل، وسيجرى تطبيق نظامها في تقديم الخدمة على هذا المستشفى بداية من الفحص والتشخيص والعلاج وبروتوكولات العلاج والتدريب، وهي خطوة مهمة جدا».

من جهته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن هذه الزيارة مهمة وناجحة جدا، حيث يعتبر المركز الفرنسي، من أكبر مراكز علاج الأورام في العالم، ولديه خبرة عميقة وطويلة جدا.

وأكد، أن الرعاية الصحية في مصر تشهد طفرة كبيرة جدا، ومن ضمن مقومات هذه الطفرة، الاكتشاف المبكر للأورام والأمراض بصفة عامة، مشددًا على أن الاكتشاف المبكر للورم يمكن من علاجه بطريقة أفضل، والاستجابة للعلاج تكون جيدة للغاية.

وأشار، إلى أن الدولة المصرية شهدت إطلاق عدد من المبادرات الصحية للاهتمام بصحة المرأة والرجل والصحة العامة، وكل ذلك يحسن حياة المرضى وحياة الأسرة بالكامل.

تثبيت معايير الجودة في الكشف عن السيدات بمبادرة صحة المرأة

من جهته، قال الدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، إن بروتوكول التعاون مع المركز القومي للأورام بفرنسا هدفه الرئيسي تثبيت المعايير والجودة في خدمة السيدات في المبادرة.

من جهته قالت الدكتورة ريم عماد مديرة مستشفى دار السلام هرمل للأورام: «شفنا النهاردة عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بتتعمل في يوم واحد فقط، ومهتمون بنقل هذه التجربة لمصر».