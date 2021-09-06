هالة زايد: لا يمكن حصر الإصابات بمتحور «دلتا بلس» بمصر.. لكنه موجود

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تفاصيل اكتشاف أول حالة مصابة بسلالة «دلتا بلس» في مصر، فذكرت أنها كانت لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، ولم يكن لها تاريخ سفر، وتعيش في القاهرة، موضحة أن حالتها كانت بسيطة ولم تستدعِ دخولها إلى المستشفى، وأعقبها عدة حالات معظمها لم يحتاج الدخول للمستشفيات وكانت حالتهم بسيطة، موضحة أنه من الصعب حصر حالات الإصابات بسلالة «دلتا بلس» في مصر.

مشكلة «دلتا بلس» تكمن في سرعة انتشاره الكبيرة

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الوزارة لا تستطيع حصر الأعداد المصابة بمتحور «دلتا بلس»، «محدش يقدر يعمل كده، لكن بمجرد تشخيص أول حالة، يعني أن هذه الدولة بها سلالة دلتا بلس، وهذه السلالة الآن منتشرة في أكثر من 160 دولة في العالم»، موضحة أن مشكلة «دلتا بلس» تكمن في سرعة انتشاره الكبيرة، وهناك أنواع سلالات أخرى أصعب في الحالة.

السلالات الأصعب من «دلتا بلس» موجودة في أمريكا اللاتينية

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن السلالات الأصعب من «دلتا بلس» موجودة في أمريكا اللاتينية، ولكنها ليست بسرعة انتشار الأخيرة، موضحة أن الدوافع التي جعلت مصر تعتمد على سياسة عدم الهلع من كورونا وعدم التخبط واتخاذ قرارات سليمة ومتزنة، هي المبادرات الصحية العامة، التي استطاعت تبني هدف إستراتيجي قومي وحشد الموارد من أجله، الأمر الذي أدى إلى التعاطي السليم مع الأزمة.