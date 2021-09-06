تفاصيل تعاون «الصحة» مع «جنرال إلكتريك» ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تعاون الوزارة مع شركة «جنرال إلكتريك» في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، قائلة: «اشتغلنا مع بعض على خبرتنا مع بعض اللي تمت على مدى سنتين في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ودور شركة جنرال إلكتريك كأحد رواد التكنولوجيا المتقدمة في مجال التشخيص من الأشاعات المختلفة، واتناقشنا معاهم على الدعم اللي عملوه لينا الفترة اللي فاتت، اشتغلو معانا على مسح شامل للسيدات بطرق حديثة واكتشاف الحالات التي لديها مشكلات».

المباحثات الهامة جدا حول موضوعات هامة جدا

فيما أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية إنَّ المباحثات التي تمت مع الشركة تمت في حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسفير المصري والوفد المصري، تدور حول موضوعات هامة جدا تخص القطاع الصحي، وهو ما يؤكّد الاهتمام الكبير بقطاع الصحة في مصر، خاصة تحديث وتوطين كل التقنيات الحديثة والجديدة في تشخيص الأمراض والوقاية من الأمراض وتسهيل الحياة على المواطن المصري تحت شعار «حياة كريمة» والاكتشاف المبكر لكل الأمراض.

الاكتشاف المبكر لأي مرض بالمراحل المبكرة يعني سرعة العلاج

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أنَّه لا شك أن الاكتشاف المبكر لأي مرض بالمراحل المبكرة يعني استجابة المريض وسرعة العلاج من ناحية، وتحسن الحالة الصحية له وتحسين عمر الإنسان.

وجاءت تلك التصريحات، خلال لقاءات تلفزيونية لشاشة «إكسترا نيوز» عقب اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مع الشركة بباريس، حضره الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس لبحث ومناقشة تعزيز سبل التعاون الصحي.