صفاء أبو السعود: أحضّر لحلقات جديدة من برنامج «ساعة صفا»

أعربت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود عن سعادتها بالعمل مع الأطفال في مسابقة وزارة الشباب والرياضة، وقالت إنها تحب التعامل دائما مع الأطفال، وخاصة أن الأطفال الذين تعاملوا معها في المسابقة موهوبون جميعا، ويتمتعون بحجم موهبة كبيرة، وقالت إنها غنت معهم في النهاية أغنية مع كل الموهوبين كتبها عن الشاعر جمال بخيت وتحكي عن مصر.

ابتعاد صفاء أبو السعود

أما عن ابتعادها، فقالت صفاء أبو السعود إنها لم تبتعد كثيرا، وأنها عندما ابتعدت عن التمثيل اتجهت إلى تقديم البرامج واستضافت مجموعة كبيرة من أهم الفنانين والسياسيين، وقالت صفاء أبو السعود لـ«الوطن» إنها تجهز أكثر من حلقة من برنامجها ساعة صفا وسيتم إذاعتها.

وعن التمثيل وابتعادها عنه، فقال صفاء أبو السعود إنها تحب التمثيل ومفتقداه ولكنها تنتظر العمل الجيد الذي يقدر أن يعيدها مرة أخرى إلى عالم التمثيل لأنها لم تجد العمل المناسب.

سر تميزها في الغناء

وعن الغناء للأطفال، وسر تميزها في ذلك الأمر فقالت صفاء إنها ستجهز لأكثر من عمل فني لطرحها خلال الفترة المقبلة، وأنها بدأت بأغنية وطنية مع الأطفال، وقالت إنها تفتقد عددا من الشعراء الذين كانوا يكتبون لها والملحنين مثل الملحن جمال سلامة صاحب أغنية «العيد فرحة».

وكان آخر أعمال صفاء أبو السعود التمثيلية مسلسل «اغتيال شمس» مع الفنان خالد زكي والذي قدم عام 2010، وقدمت صفاء أبو السعود أكثر من مائة عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كما غنت صفاء أبو السعود في عدد كبير من أعمالها كان بدايتها مسلسل «آدم وحواء والشيطان» ومسرحية «موسيقى في الحي الشرقي» مع جورج سيدهم، أجمل لقاء في العالم وملوك الضحك وأولاد الحلال وأيضا فيلم البحث عن المتاعب مع عادل إمام.