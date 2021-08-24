صفاء أبو السعود: فخورة بتلقيبي بـ«سفيرة السعادة» من «أرتا مارسانا»

أبدت الفنانة صفاء أبوالسعود سعادة بالغة إزاء تكريمها من معرض «سمبوزيوم أرتا مارسانا» الذي اختتمت فعالياته، مساء أمس الإثنين، بمدينة العلمين بالساحل الشمالي.

صفاء أبو السعود: فوجئت بمواهب جميلة من الأطفال

وقالت صفاء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها فخورة بتلقيبها بلقب سفيرة السعادة، خاصة وأن المعرض شهد وجود طاقات فنية موهوبة، بحسب قولها، مضيفة أنها فوجئت بمواهب جميلة من أطفال ذوي الهمم وتحديدا على مستوي الغناء.

وتابعت أن حفل الختام شهد مثلا غناء طفلة كفيفة أثناء وجودها على المسرح، وحينها كنت مبهورة بخامة صوت الطفلة وكأنها فنانة كبيرة.

وأشادت صفاء أبو السعود، بأجواء التنظيم التي شهدها الملتقى على مستوى فعالياته، لاسيما أنه شهد مشاركة عدد من فناني الرسم من مختلف دول العالم.

ياسر رجب: سيقام معرض خاص في مكتبة الإسكندرية

وتنظم مؤسسة عمر سعادة سومبوزيوم «أرتا مرسانا» بهدف نشر الفنون وتبادل الثقافات بين شعوب العالم، برئاسة ياسر رجب، والمدير العام الدكتور أسامة أبو نار، ومنسق الأعمال الفنان، فراس نعنع، والقومسير الفنانة ميريما فيتاهوفيتش.

من جانبه، قال ياسر رجب، رئيس السومبوزيوم، في ختام مهرجان «أرتا مرسانا» إن اللوحات الخاصة بالسمبوزيوم، سيتم عرضها في معرض خاص يقام بمكتبة الإسكندرية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

بدوره، أوضح الدكتور أسامة أبو نار مدير السمبوزيوم، أن عدد اللوحات التي أبدعها فنانو العالم المشاركون يعد رقمًا استثنائيا في إنتاجات السمبوزيومات المختلفة، التي يصل عددها غالبًا إلى أقل من هذا الرقم.

وأشار إلى أن عدد الفنانين المشاركين في هذه الفعاليات، يعد كبيرًا بالمقارنة بفعاليات مماثلة، وأن المناخ والطبيعة المصرية الساحرة خاصة في منطقة العلمين، كانت ملهمة للفنانين.

جدير بالذكر ان الدورة الثانية من المهرجان ستقام خاصة للنحت بعد ان كانت الدورة الأولى التي أقيمت في العلمين خاصة بالفن التشكيلي.