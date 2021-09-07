مبيعات الذهب تتراجع 15%.. و«الشعبة»: «ثمن طن»

انخفضت مبيعات الذهب بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15% بالمقارنة بالشهر الماضي أي ما يقابل ثمن طن من حجم الذهب المتداول في السوق المحلية من معدن الذهب.

توقعات بانتهاء حالة الركود

وبالرغم من تراجع المبيعات إلا أن هناك توقعات بانتهاء حالة الركود بعد شراء الأسر مستلزمات المدارس، بحسب نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وأوضح نادي «أن تراجع مبيعات المعدن النفيس تراجعت في شهر سبتمبر الجاري بالمقارنة بشهر أغسطس نتيجة لاستعدادات الأسر لدخول المدارس».

وأشار إلى أن مبيعات الذهب تنشط بداية من شهر مايو حتى أغسطس من كل عام وتنخفض في سبتمبر ثم تعاود الارتفاع في منتصف أكتوبر.

متطلبات المدارس السبب في ركود الذهب

وأوضح سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بأن الإقبال يتزايد على الأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتاب والموبايل، حيث تعبر الأسر وفي هذا التوقيت بالذات الذهب سلعة كمالية وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية وتراجع المبيعات، مبيناً في الوقت نفسه أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بشكل كبير.

وأضاف أن ميزانية الاسرة تاثرت بعدة عوامل أبرزها استمرار تداخل المواسم وفيروس كورونا، بالتزامن مع العودة إلى المدرسة واستنزاف السيولة خلال العام الجارى على الدروس الخصوصية التى تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الأسر، كما أن المصايف تسحب جزءا كبيرا من هذه السيولة.

وقال «نجيب» إن أي قفزات في المعدن النفيس تقلل إلى حد كبير مزيد من المبيعات نتيجة تراجع القوة الشرائية.

وتوقع سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بأن يكون هناك ارتفاعا في سعر الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مبيعات الذهب تشهد هدوءا بسبب أسعار الذهب الحالية.

ونوه بأن المعدن النفيس لا يفقد سعره الأصلي كما في الأسهم وهو سلعة متداولة طول العام وهناك رغبة للمستهلك في عدم تضييع الفرصة في شراء الذهب بالكميات التي يريدها وحسب فوائض ميزانيته.

وأوضح أن توافر السيولة ورواج الحالة الاقتصادية والقوة الشرائية تنعش مبيعات الذهب.