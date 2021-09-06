لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب عالميا ومحليا

واصلت أسعار الذهب، استقرارها، اليوم الاثنين 6 سبتمبر، بالمقارنة «بنهاية تعاملات البورصات العالمية» على تداول الذهب التي قفزت فيها الأسعار بقيمة جنيهين.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 905 جنيهات.

- عيار 21 نحو 792 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 679 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و336 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت الأوقية سعر1.828.67 دولار، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021.

أسعار الذهب عالميا

وشهت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعا في نهاية تعاملات البورصات العالمية الجمعة، إذ بيع عيار 24 بسعر 58.79 دولار، بينما سجل عيار 22 نحو 53.89 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 51.44 دولار، وبيع عيار 18 بـ44.09 دولار.

تحركات الذهب عالميا

فيما استقرت أسعار الذهب عالميًا عقب ارتفاعًا في نهاية البورصات العامية، يوم الجمعة، والتي أسفرت عن صعود سعر الذهب XAUUSD على أساس أسبوعي.

وتزامن هذا الصعود في أسعار الذهب بضعف الدولار الأمريكي، الذى تربطة علاقة عكسية بين الدولار والذهب، فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب والعكس صحيح، إضافة إلى مستجدات فيروس كورونا وتأثيرها على الأسعار، وكذلك مخاوف دولة الصين من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد وهو ما دعم ارتفاع الأسعار وساهم في تعزيز الطلب عليه باعتباره سلعة ملاذ آمن.

بدوره، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ هناك توقعات بارتفاع سعر الذهب في المدى القصير، خلال الفترة المقبلة، أما على المدى البعيد فهناك صعوبة بالتوقعات بالأسعار نظرًا لتغيرات العالمية والتطورات الخاصة بالموجة الرابعة لكورونا، مشيرًا إلى أنَّ هناك ركود كبير في المبيعات الذهب في السوق المحلي.