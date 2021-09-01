بشرى سارة.. تخفيضات تصل لـ40% على الأدوات المدرسية بمعرض «أهلا مدارس»

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، عن اتفاق بين وزارة التموين والتجارة واتحاد الغرف التجارية، على بدء إطلاق معرض «أهلا مدارس»، الذي يهدف لتوفير جميع احتياجات الأسر من أدوات مدرسية لأبنائهم قبل بدء الدراسة، المقرر انطلاقها في التاسع من أكتوبر الجاري.

أهلا مدارس ينطلق 19 سبتمبر في الجيزة

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، عقد اجتماع بين مسؤولي وزارة التموين وعدد من قيادات الاتحاد والمسؤولين بغرفة الأدوات المدرسية، حيث تم الاتفاق على إطلاق معرض «أهلا مدارس» يوم 27 سبتمبر الجاري في أرض المعارض بمدينة نصر، فضلا عن إطلاقه في الجيزة بدءً من يوم 19 سبتمبر الجاري، وسيستمر تدشينه حتى انطلاق الدراسة.

وعن موعد إطلاقه في باقي محافظات الجمهورية، أكدت أنه يرجع إلى جاهزية كل محافظة لبدء تدشينه.

تخفيضات معرض أهلا مدارس

وفيما يتعلق بنسب التحفيضات المقرر أن يشهدها معرض «أهلا مدارس»، أكدت المصادر، أن التخفيضات ستبدأ من 15% إلى 40% على جميع الأدوات المدرسية والمكتبية.

جناح خاص بمعرض أهلا مدارس للأغذية المدرسية

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أيضا عن أن معرض «أهلا مدارس» لم يكتف فقط بتوفير أدوات مدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين والأسر وتلاميذ المدارس، وإنما سيشهد أيضا جناحًا خاصًا بكل ما يتعلق بالأغذية المدرسية من معلبات وجبن والسلع الغذائية التي تستعملها الأسر المصرية في تغذية أولادهم خلال العام الدراسي.

لانش بوكس بكل أحجامه للطلاب بمعرض أهلا مدارس

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق أيضا هذا العام على تجهيز جناح خاص في المعرض من أجل عرض العلب التي يستعملها الطلاب في حفظ أغذيتهم ومنها الـ«لانش بوكس»، مشيرا إلى أنه سيتم توفير هذه السلع بأحجام مختلفة حتى تناسب كل التلاميذ بداية من سن الحضانة وحتى سن الدراسة الإعدادية والثانوية، فضلا عن توفير كافة الحقائب المدرسية بكل أحجامها وألوانها.