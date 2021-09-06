بعد قرار نقابة الموسيقيين.. حفلات حمو بيكا مهددة بالوقف

وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، فى أزمة كبرى بعد قرار نقابة المهن الموسيقية أمس بعد التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي، بمنع قيام أي فنان بالغناء فى الحفلات مستعينًا بـ«فلاشة» فقط بدون فرقة غنائية.

حمو بيكا يشدو فى الحفلات بتصريح اليوم الواحد

علمت «الوطن» أن بيكا سيٌحرم بشكل كامل من إحياء الحفلات طيلة الأيام المقبلة إلى أن يقوم بتأجير عازفين وإيقاعيين من أجل الاستعانة بهم فى حفلاته، والتي لابد من أن تتكون فرقته من 8 أعضاء.

وأوضح مصدر بـ«المهن الموسيقية» بأن مؤدي المهرجانات لن يكون فى أزمة لو قام بالغناء «بلاي باك» مستعينًا بـ«فلاشة» ولكن لابد أن يكون هناك فرقة غنائية مكون من 8 أعضاء على المسرح حتى لو لم يقوموا بالعزف.

«الموسيقيين» حفلات الفلاشات متاحة ولكن بحضور عازفين

أكد المصدر، على أن القرار جاء من أجل إحياء حال الموسيقيين والعازفين الذين تم تهميشهم وتدهور حياتهم وحالهم المادي، بسبب حفلات الساحل التي أصبحت تقام فقط على «الفلاشات والدي جي».

وعن موقف حمو بيكا، أوضح المصدر أن بيكا حالته مختلفة عن شاكوش، نظرًا لأن الأخير تم قبوله في اختبارات النقابة، وكان على قائمة جدول المنتسبين وله تصريح سنوى للغناء، أما بيكا يتم اعطائه تصريح اليوم الواحد ولكن ليس من أجله ولكن من اجل الأماكن التى يغني فيها نظرًا لعلاقتها الجيدة بالنقابة.

إلغاء تصريح شاكوش لأجل غير مسمى

كانت نقابة المهن الموسيقية، قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

كما اتخذت النقابة قرارًا بمنع غناء أي فنان بالغناء بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات.