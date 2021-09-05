هاني شاكر: قرارات النقابة ضد شاكوش والبحراوي التزام بمبادئ الوقوف على المسرح

قال الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان الذي يقف على المسرح عليه أن يتحمل مسؤولية الكلمة والفعل الذي يقوم به.

هاني شاكر: هدف القرارات الالتزام بالوقوف على خشبة المسرح

وأوضح «شاكر» لـ«الوطن» أن قرارات النقابة، اليوم، ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ومنع استخدام الفلاشات في الحفلات الغنائية، هدفها الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

منع إقامة الحفلات بالفلاشات الغنائية

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قرررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

كما اتخذت النقابة قرارا بمنع غناء أي فنان بالغناء بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات.