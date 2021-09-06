في أقل من أسبوع.. «الداخلية» تحرر طفلين بالمحلة وأسيوط من خاطفيهما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أقل من أسبوع من تحرير طفلين في محافظتين مختلفتين تم اختطافهما على مرأى ومسمع من ذويهم، إلاّ أن جهود أسرتيهما في استعادة طفليهما لم تكلل بالنجاح، ليأتي دور قوات الأمن التي اقتحمت أماكن الخاطفين وتبادلت إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين، ونجحت في نهاية المطاف في تحرير الأول وهو طفل المحلة، ثم تلاه طفل أسيوط، وأعادتهما إلى أسرتيهما سالمين لم يلحق بهما أذى أو ضرر.

تحرير زياد طفل المحلة

مساء يوم الثلاثاء الماضي بثّت وزارة الداخلية عبر «يوتيوب» مقطع مصور لعملية اقتحام قامت بها قوات الأمن بالمحلة لأحد المنازل المهجورة، التي تم بداخلها إخفاء الطفل زياد البحيري المعروف إعلاميًا بـ«طفل المحلة»، وذلك عقب اختطافه من أمام محل والده، فيما حاولت والدته إنقاذه والتمسك بالسيارة لكنها لم تتمكن من إنقاذه.

وكانت وزارة الداخلية قد تمكنت من تحرير الطفل قبل مرور 24 ساعة على واقعة اختطافه، وذلك بعدما تم تداول مقطع مصور من كاميرات المراقبة يظهر قيام ملثمين باختطاف الطفل وفرارهما قبل أن يتمكن أحد من اللحاق بهما لتحرير الطفل الضحية، وألقت القبض على الجناة، فيما أصدر النائب العام بيانًا أعلن فيه حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

تحرير طفل أسيوط

قبل مرور أسبوع على واقعة تحرير «طفل المحلة»، بثت أجهزة وزارة الداخلية اليوم مقطع فيديو آخر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدته دقيقة و39 ثانية استعرضت من خلاله لقطات حيّة لعملية تحرير الطفل أمير نادي المعروف إعلاميًا بـ«طفل أسيوط»، وذلك عقب تعرضه للاختطاف أثناء لهوه أمام منزله بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

فيديو يوثق عملية التحرير

أعلنت الوزارة خلال مقطع تحرير طفل أسيوط المختطف أنّ أحد الخاطفين لقي مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الشرطة أثناء عملية تحرير الطفل، وتم ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية.

ويذكر أن بداية الواقعة كانت بتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغ من شخص يدعى نادي عزت - نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله «أمير» 6 سنوات، أمام منزله في القرية قام شخصان ملثمان باختطافه على دراجة نارية.