عم الطفل «أمير» بعد عودته: «قلوبنا كانت بتتقطع والداخلية ريّحتنا»

علق أسامة عزت، عم الطفل «أمير» الذي أعادته الداخلية بعد اختطافه، على نجاح وزارة الداخلية في إعادة ابن شقيقه المختطف إلى أهله من جديد، قائلا: «عشنا مشاعر صعبة جدا وابننا مخطوف، أم وأب وكل أهل الولد كان قلوبها بتتقطع على الطفل واحنا مش فاهمين في ايه، وارتحنا لما الداخلية رجعته».

عم الطفل «أمير»: نجل شقيقي كان يلعب أمام منزله قبل أن يختطفاه ملثمان

أضاف «عزت»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأثنين، أن نجل شقيقه يبلغ من العمر 6 سنوات، وكان يلعب أمام منزل والده بقريتهم رفقة شقيقه الصغير، قبل أن يختطفه اثنين ملثمان على دراجة نارية.

وتابع عم الطفل: «وطلعوا يجروا بيه والناس حاولت تجري وراهم بس محدش عرف يلحقهم، واختفوا ومعاهم أمير، وبلغنا الشرطة باللي حصل وكانت موجودة في المكان في خلال ربع ساعة».

ولفت إلى أن الخاطفين بعد ذلك تواصلوا معهم وطلبوا فدية لإعادة نجلهم المختطف، لكنهم لم يوافقوا على طلباتهم وأبلغوا رجال الشرطة بهذا الأمر، الذي اتخذوا من هذا الطلب خيط لبدء عملهم حتى تمكنوا من إعادة الطفل إلى أهله من جديد.

عم الطفل «أمير»: الداخلية نجحت في إعادة نجل شقيقي بعد 36 ساعة من اختطافه

أوضح أن نجل شقيقه نجحت الداخلية في إعادته من جديد إلى أسرته بعد أقل من 48 ساعة، أو بالأدق خلال 36 ساعة فقط، وهذا ما يعتبر انجاز كبير لرجال الداخلية.

عم الطفل «أمير»: نشكر كل رجال الأمن والرئيس السيسي

واصل: «اللي احنا شوفناه من تعامل الداخلية مع مشكلة وقع فيها مواطن جديد علينا ومكنشي متاح الموضوع ده قبل كدا بالشكل ده، إن الداخلية كلها تتمركز عندنا قدام البيت 3 أيام أو تقريبا يومين وشوية ده جديد علينا، عشان كدا بنشكر كل الجهاز الأمني ورجال الأمن في مصر، وكمان بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، خلال مقطع تحرير طفل أسيوط المختطف أنّ أحد الخاطفين لقي مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الشرطة أثناء عملية تحرير الطفل، وتم ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية.

ويذكر أن بداية الواقعة كانت بتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغ من شخص يدعى نادي عزت - نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله «أمير» 6 سنوات، أمام منزله في القرية قام شخصان ملثمان باختطافه على دراجة نارية.