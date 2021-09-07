حسام البدري في 24 ساعة.. أداء مخيب ومطالبات بالرحيل وإقالة من المنتخب

«حسام البدري».. اسم تردد كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد وذلك عقب لقاء مصر والجابون الذي خاضه منتخب الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمس.

وجاء تداول اسم حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب بسبب الأداء السىء، ثم تطور الأمر لمطالبات برحيله عن الجهاز الفني، وفي النهاية برز الاسم عقب إقالته من تدريب المنتخب بشكل رسمي اليوم.

أداء مخيب للمنتخب أمام الجابون

على الرغم من تعادل المنتخب المصري أمام نظيره الجابوني في الدقيقة 89 من عمر المباراة إلا أن الجمهور لم يكن راضيًا عن الأداء، بعد ان استمرت الجابون في سيطرتها على اللقاء وظلت فائزة منذ الدقيقة 72 وحتى قبل نهاية اللقاء، قبل أن يدرك المهاجم مصطفى محمد هدف التعادل ويحفظ ماء الوجه للفراعنة.

ولكن الأداء كان مخيبًا لآمال الجمهور المصري، خاصة في ظل وجود عناصر محلية ومحترفين ذات جودة عالية، وعلى رأسهم نجم المنتخب محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

مطالبات برحيل حسام البدري بعد أداء المنتخب الباهت

«هي دي كورة؟»، هكذا كانت آراء الجماهير التي قابلتها «الوطن» في المقاهي عقب نهاية لقاء مصر والجابون، في إجماع كبير على رحيله من المنتخب، والتعاقد مع مدير فني آخر لتولي المسؤولية.

وقال محمد قهوجي: «إحنا مابنلعبش كورة، وبالمنظر ده مش هنصعد كاس عالم، كل حاجة غلط والتشكيل غريب»، فيما اتفق مع عم سيد قائلًا، «أنا مش عارف أقول رأيي في حسام البدري قدام الناس، بس نفسي يمشي عشان كدة كفاية أووي، حرام حرقة الدم دي كل ماتش».

إقالة البدري من تدريب منتخب مصر

مرت ليلة أمس حزينة على جمهور الكرة المصرية، الذين تسائلوا أين قوة منتخبهم التي كانت تهز أرجاء إفريقيا، وهل وصل الحال بأن يفرح اللاعبون بالتعادل أمام الجابون!، ولكن في لحظة، وجه اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد الشكر لحسام البدري وأقاله من منصبه كمديرًا فنيا للفراعنة، في خبر أثلج صدور العديد من الجماهير المصرية الذين ثمنوا تلك الخطوة وأكدوا على صوابها، فيما ينتظرون اسم المدير الفني الذي سيخلف البدري وهل سينجح في مهمته مع منتخب الفراعنة وفي رسم البسمة على وجوه المصريين.