أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بما فيها نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2021، كما كشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، مؤكدا أن عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، بلغ 243022 طالبا وطالبا.

وترصد «الوطن» نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2021 في كل الجامعات المصرية، لشعبتى علمى علوم وأدبى، على النحو التالي:

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2021 شعبة علمى علوم

- جاءت حقوق الزقازيق بمجموع 302.

- حقوق المنيا بمجموع 284.

- حقوق سوهاج بمجموع 282.

- حقوق جنوب الوادى بمجموع 255.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2021 شعبة الأدبى

- حقوق سوهاج بمجموع درجات 315.

-حقوق بورسعيد بمجموع درجات 290.

- حقوق دمياط بمجموع درجات 285.

- حقوق المنيا بمجموع درجات 276.

- حقوق القاهرة بمجموع درجات 272.

- حقوق عين شمس بمجموع درجات 270.

- حقوق جنوب الوادى بمجموع درجات 268.

- حقوق انتساب موجه القاهرة بمجموع درجات 265.

- حقوق انتساب موجه دمنهور بمجموع درجات 265.

- حقوق انتساب موجه سوهاج بمجموع درجات 264.5.

- حقوق انتساب موجه عين شمس بمجموع درجات 263.

- حقوق الإسكندرية بمجموع درجات 262.

- حقوق الزقازيق بمجموع درجات 261.

- حقوق حلوان بمجموع درجات 261.

- حقوق أسوان بمجموع درجات 260.

- حقوق بنها بمجموع درجات 259

- حقوق الفيوم بمجموع درجات 259.

- حقوق المنصورة بمجموع درجات 259

- حقوق انتساب موجه حلوان بمجموع درجات 259.

- حقوق طنطا بمجموع درجات 258.

- حقوق أسيوط بمجموع درجات 258.

- حقوق بنى سويف بمجموع درجات 258.

- حقوق انتساب موجه بنها بمجموع درجات 257.

- حقوق المنوفية بشبين الكوم بمجموع درجات 257.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية بمجموع درجات 256

- حقوق انتساب موجه الزقازيق بمجموع درجات 256

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بمجموع درجات 255.

- حقوق مدينة السادات بمجموع درجات 255.

- حقوق انتساب موجه أسوان بمجموع درجات 254.

- حقوق انتساب موجه بنى سويف بمجموع درجات 254.

- حقوق انتساب موجه طنطا بمجموع درجات 253.

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادى بمجموع درجات 252.

- حقوق انتساب موجه أسيوط بمجموع درجات 252.

- حقوق انتساب موجه المنصورة بمجموع درجات 251.

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات بمجموع درجات 250.