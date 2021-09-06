يبحث طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة، خاصة شعبة علمي علوم، عن نتيجة تنسيق كلية الطب البيطرى 2021 في كل الجامعات، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، منذ ساعات قليلة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الطب البيطري 2021 في كل الجامعات

طب بيطري المنصورة 359

طب بيطري الزقازيق 358

طب بيطري سوهاج 358

طب بيطري كفر الشيخ 358

طب بيطري جنوب الوادي 357

طب بيطري المنيا 357

طب بيطري المنوفية 357

طب بيطري الإسكندرية 357

طب بيطري دمنهور 357

طب بيطري القاهرة 356

طب بيطري أسيوط 356

طب بيطري بنها 355

طب بيطري أسوان 354

طب بيطري بني سويف 353

طب بيطري مدينة السادات 353

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353

طب بيطري العريش 352

طب بيطري مطروح 352

طب بيطري الوادي الجديد 351

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021:

المستندات المطلوبة للتقدم إلى كلية الطب بجامعة المنوفية هي كالتالي:

1- عدد 10 صور شخصية للطالب.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- أصل شهادة الثانوية العامة.

4- استمارة الفحص الطبي بعد التوقيع على الفحص الطبي عليها.

5- إيصال دفع الرسوم.

6- ملف.

7. في حالة الأطفال يجب إحضار بطاقة جنديين وبطاقة 6 جنود بالإضافة إلى الأوراق السابقة.

شروط وقواعد تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنَّه بعد إعلان موعد فتح باب تقليل الإغتراب المرحلة الأولى والثانية 2021، تمّ وضع العديد من الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب كالتالي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.