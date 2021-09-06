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نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات

تنسيق كلية تجارة القاهرة2021.. 298 للشعبة الأدبية

كتب:

منة عبده
04:46 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
كلية التجارة جامعة طنطا - أرشيفية

كلية التجارة جامعة طنطا - أرشيفية

تعد نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات، من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه اللحظات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 فى كل الجامعات، تزامنا مع إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، منذ قليل. 

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات، لشعبتي العلمي والأدبي. 

حد أدنى علمي تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات 

تجارة الزقازيق 310

تجارة كفر الشيخ. 308 

تجارة سوهاج 306 

تجارة دمياط 305 

تجارة جنوب الوادي 304

تجارة طنطا 302

تجارة بني سويف 301 

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301

تجارة دمنهور 301 

تجارة بورسعيد 299

تجارة أسيوط 299 

تجارة الإسكندرية 298

تجارة العريش 298 

تجارة القاهرة 296 

تجارة بنها 296 

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296

تجارة أسوان 296

تجارة السويس 294

تجارة عين شمس 294

تجارة وإدارة أعمال بحلوان 294

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274 

تجارة مدينة السادات 292

تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5 

تجارة انتساب موجه دمياط 285 

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282

تجارة انتساب موجه الزقازيق 282

تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 280 

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273

تجارة انتساب موجه أسوان 271

تجارة انتساب موجه دمنهور 270

تجارة انتساب موجه طنطا 269 

تجارة انتساب موجه بنى سويف 263.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 263

تجاره انتساب موجه بنها 263 

تجارة انتساب موجه بور سعيد 262 

تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5

تجارة انتساب موجه السويس 260 

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260 

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259

تجارة انتساب موجه العريش 259

حد أدنى أدبى تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات 

تجارة القاهرة 298

تجارة دمياط 293 

تجارة المنصورة 292

تجارة عين شمس 292

تجارة الإسكندرية 291

تجارة حلون 290 

تجارة الزقازيق 289 

تجارة جنوب الوادي 287

تجارة قناة السويس الإسماعيلية 283

تجارة بور سعيد 282

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280 

تجارة انتساب موجه القاهرة 280 

تجارة أسوان 279 

تجارة العريش 276

تجارة طنطا 275 

تجارة المنوفية 274 

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة دمنهور 274

تجارة السويس 273

تجارة انتساب موجه الاسكندرية 272

تجارة انتساب موجه حلوان 272

تجارة انتساب موجه بنها 272 

تجارة بني سويف 270 

تجارة سوهاج 270 

تجارة أسيوط 270 

تجارة مدينة السادات 270 

تجارة انتساب موجه المنصورة 269 

تجارة انتساب موجه بنها 268 

تجارة انتساب موجه الزقازيق 268 

تجارة انتساب موجه دمياط 268 

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265 

تجارة انتساب موجه دمنهور 265 

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264

تجارة انتساب موجه طنطا 264

تجارة انتساب موجه أسوان 264 

تجارة انتساب موجه السويس 263

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263 

تجارة انتساب موجه العريش 262

تجارة انتساب موجه بني سويف 262 

تجارة انتساب موجه أسيوط 261

تجارة انتساب موجه سوهاج 260 

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