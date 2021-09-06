نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات
تنسيق كلية تجارة القاهرة2021.. 298 للشعبة الأدبية
كتب:
منة عبده
04:46 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
كلية التجارة جامعة طنطا - أرشيفية
تعد نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات، من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه اللحظات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 فى كل الجامعات، تزامنا مع إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، منذ قليل.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات، لشعبتي العلمي والأدبي.
حد أدنى علمي تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات
تجارة الزقازيق 310
تجارة كفر الشيخ. 308
تجارة سوهاج 306
تجارة دمياط 305
تجارة جنوب الوادي 304
تجارة طنطا 302
تجارة بني سويف 301
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301
تجارة دمنهور 301
تجارة بورسعيد 299
تجارة أسيوط 299
تجارة الإسكندرية 298
تجارة العريش 298
تجارة القاهرة 296
تجارة بنها 296
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296
تجارة أسوان 296
تجارة السويس 294
تجارة عين شمس 294
تجارة وإدارة أعمال بحلوان 294
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274
تجارة مدينة السادات 292
تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5
تجارة انتساب موجه دمياط 285
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282
تجارة انتساب موجه الزقازيق 282
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 280
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273
تجارة انتساب موجه أسوان 271
تجارة انتساب موجه دمنهور 270
تجارة انتساب موجه طنطا 269
تجارة انتساب موجه بنى سويف 263.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 263
تجاره انتساب موجه بنها 263
تجارة انتساب موجه بور سعيد 262
تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5
تجارة انتساب موجه السويس 260
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259
تجارة انتساب موجه العريش 259
حد أدنى أدبى تنسيق كلية تجارة 2021 في كل الجامعات
تجارة القاهرة 298
تجارة دمياط 293
تجارة المنصورة 292
تجارة عين شمس 292
تجارة الإسكندرية 291
تجارة حلون 290
تجارة الزقازيق 289
تجارة جنوب الوادي 287
تجارة قناة السويس الإسماعيلية 283
تجارة بور سعيد 282
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تجارة أسوان 279
تجارة العريش 276
تجارة طنطا 275
تجارة المنوفية 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة دمنهور 274
تجارة السويس 273
تجارة انتساب موجه الاسكندرية 272
تجارة انتساب موجه حلوان 272
تجارة انتساب موجه بنها 272
تجارة بني سويف 270
تجارة سوهاج 270
تجارة أسيوط 270
تجارة مدينة السادات 270
تجارة انتساب موجه المنصورة 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة انتساب موجه الزقازيق 268
تجارة انتساب موجه دمياط 268
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265
تجارة انتساب موجه دمنهور 265
تجارة انتساب موجه بور سعيد 264
تجارة انتساب موجه طنطا 264
تجارة انتساب موجه أسوان 264
تجارة انتساب موجه السويس 263
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263
تجارة انتساب موجه العريش 262
تجارة انتساب موجه بني سويف 262
تجارة انتساب موجه أسيوط 261
تجارة انتساب موجه سوهاج 260
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