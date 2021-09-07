تعرف على مواصفات وأسعار «فيات 500».. أصغر سيارة في مصر

يشهد سوق السيارات المصري تنوعًا كبيرًا في العلامات التجارية، وتظل «فيات» بجميع طرازاتها الأكثر شعبية، وخاصة «فيات 500» المفضلة لدى المصريين؛ نظرًا لما تتمتع به من مميزات أبرزها أنها صغيرة الحجم؛ ما يساعد على سهولة الحركة في ظل الكثافة المرورية التي تشهدها الشوارع المصرية، وأيضًا لا تحتاج لمساحة كبيرة لـ«الركنة»، كما أنها ليست ذات تكلفة عالية، فأسعارها تبدأ من 265 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» أهم مواصفات وأسعار فيات 500، أصغر سيارة في مصر، على النحو التالي:

مواصفات فيات 500

تتوفر فيات 500 في السوق المصري بثلاث فئات، منها اثنان موديل 2020، والثالثة موديل 2021، وتتوفر بمحركين مختلفين أيضا.

تتوفر موديلات 2020 بمحرك 1.2 لتر 4 سلندر، يولد قوة 69 حصان وعزم أقصى 102 نيوتن متر، متصل بنافل حركة يدوي من 5 سرعات.

تبدأ من سرعة 100 كم في 12.9 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 160 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 5.2 لتر لكل 100 كم، وسعة خزان الوقود 35 لترا.

أما المحرك الثاني الذى يتوفر في موديلات 2021 فهو 1.4 لتر 4 سلندر، يولد قوة 100 حصان وعزم أقصى 131 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 10.5 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 182 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 5.8 لتر، وسعة خزان الوقود 35 لتر.

تتمتع فيات 500 بوجود العديد من وسائل الأمان مثل 7 أيرباج، وABS - EBD، ونظام مراقبة ضغط الاطارات TPMS، وتتوفر بفتحة سقف وشاشة 7 بوصات.

و تكييف هواء أوتوماتيكي و مصابيح ضباب و مقاعد جلد، حساسات ركن خلفية وغلق الأبواب أوتوماتيكيا وعجلة قيادة إلكترونية وزجاج يعمل كهربائياً ، ونوافذ مظللة ومزيل صقيع للزجاج الخلفي.

أسعار فيات 500