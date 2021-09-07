4 تصريحات لمستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق: إضافة درجات التظلمات

أغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل تنسيق طلاب جامعة الأزهر الشريف أمس بعدما سجل طلاب الدور الأول رغباتهم بواقع 47 ألف طالب هم إجمالي طلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية، والذين سيلتحقون بكليات جامعة الأزهر الشريف.

الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، كشف بعض التفاصيل المهمة عن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية ممن سيلتحقون بجامعة الأزهر وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

أبرز ما ذكره مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الالكتروني نرصده لكم كما يلي:

1- الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل للتنسيق في الدور الأول سيسمح لهم بالتسجيل مع الطلبة الناجحين من الدور الثاني بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.

2- الطلاب الذين قدموا التظلمات سيتم إضافة درجات تظلماتهم على المجموع الحالي وسيتم ترشيحه لكلية وفقًا للدرجات الجديدة بعد حصوله على درجات التظلم.

3- يتم إضافة درجات التظلمات على السيستم قبل عملية الترشيح الإلكتروني للطلاب.

4- حال ظهور نتيجة التنسيق وحصول طلاب الدور الثاني على درجات لهم نتيجة لتظلمهم سيحصل الطالب على الدرجة بعد توجهه لوحدة نظم المعلومات والشبكات بجامعة الأزهر ويحصل على بطاقة ترشيح جديدة طبقًا للمجموع الجديد ويختار الكلية التي يرغب فيها ويتم إخطار الكلية بتعديل ترشيح الطالب.

وأغلق باب التنسيق الإلكتروني أمس لطلاب الثانوية الازهرية للالتحاق بجامعة الأزهر الشريف أمس الإثنين، بعدما سجل طلاب الدور الأول رغابتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر الشريف.