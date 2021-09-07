جامعة الأزهر تنعى أسامة محيي الدين أحد أساتذة كلية اللغة العربية

توفي الدكتور أسامة محيي الدين، الأستاذ بقسم أصول اللغة في كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالأمس، ونشرت صفحة «وحدة الاتصال- إعلام الأزهر» بيان نعي للفقيد قالت فيه «نعى أساتذة كلية اللغة العربية بالقاهرة، أحد علمائها الأجلاء الأستاذ الدكتور أسامة محيي الدين، الأستاذ بقسم أصول اللغة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

كلية اللغة العربية

ويعد الدكتور أسامة محيي الدين أحد 5 أساتذة بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر الذين صدر في حقهم قرار من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حيث تم تعيينه قائما بأعمال رئيس القسم حينها، وشمل قرار رئيس جامعة الأزهر تعيين رؤساء جُدُد لأقسام كلية اللغة العربية بالقاهرة، اعتبارًا من 8 أغسطس 2018م.

وشمل القرار الذي أصدره الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعيين كُلٍّ من:

1- الدكتور عامر السعيد عبد ربه، الأستاذ في قسم اللغويات، رئيسًا للقسم.

2- الدكتور مرعي سليم مرعي، الأستاذ المساعد في قسم البلاغة والنقد، قائمًا بعمل رئيس القسم.

3- الدكتور السيد أحمد السيد أبو شنب، الأستاذ في قسم الأدب والنقد، رئيسًا للقسم.

4- الدكتور أسامة محيي الدين محمد، الأستاذ المساعد في قسم أصول اللغة، قائمًا بعمل رئيس القسم.

5- الدكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد، الأستاذ في قسم التاريخ والحضارة، رئيسًا للقسم.