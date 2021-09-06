تنسيق جامعة الأزهر 2021.. غلق باب تسجيل الرغبات بعد ساعات

أعلنت جامعة الأزهر، أنَّ باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الثانوية الأزهرية، للناجين في الدور الأول بامتحانات الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، سيغلق أبوابه اليوم الإثنين، مؤكّدة أنَّ باب تسجيل الرغبات تمّ فتحه الكترونيا ولا يستدعي ذهاب الطلاب للجامعة أو مكان بعينه، ولكن يتمّ تقديم رغبات تنسيق جامعة الأزهر 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

آخر أيام تسجيل الرغبات بتنسيق جامعة الأزهر 2021

وأعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أنَّ 30 ألف طالب تقدموا برغباتهم عبر الموقع الالكتروني منذ فتح باب التقديم الخميس الماضي حتى أمس الأحد، مشيرًا إلى أنَّ عددا من لهم حق التسجيل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

وأشار إلى أنَّه تمّ تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة إلى مكاتب التنسيق بالأمانة العامة بالوجهين البحري والقبلي

موعد تنسيق الأزهر 2021 للمرحلة الثانية

وأكّد «فرج»، في تصريحان خاصة لـ«الوطن»، اليوم آخر أيام التنسيق، وسيتم الإعلان موعد جديد للمرحلة الثانية من التقديم بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية وإعلان النتيجة، لافتا إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

وأضاف أنَّ مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 ستشهد انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان بمعدل 2 أو 3% على الأقل مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض درجات الطلاب هذا العام، مشيرا إلى أن كلية الطب ستأخذ من 95%، وتنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر سيكون 95%، وتنسيق كلية الهندسة 90%، أما إعلام بنين القاهرة فسيكون 548.5 درجة بنسبة 83%.